شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعرض على مندوب الهند لدى الأمم المتحدة موقف مصر من سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الأربعاء، مع المندوب الدائم الهندى لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن غدا، وذلك خلال لقاءات الوزير شكرى المستمرة بأعضاء مجلس الأمن.



جانب من اجتماع وزير الخارجية مع المندوب الهندى لدى الأمم المتحدة

⁧‫وقدم الوفد المصرى، الأربعاء، إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق حول قضية سد النهضة، وذلك في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية السد.



وزير الخارجية يلتقى المندوب الهندى لدى الأمم المتحدة

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، صورا تبرز استعراض الوفد المصرى للأضرار التى ستلحق بمصر حال أقدمت إثيوبيا على التعامل بشكل أحادى فى قضية سد النهضة.