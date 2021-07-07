شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 82 % بالقاهرة.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 إلى الإثنين 12 يوليو 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.



وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة حتى الأحد المقبل:

- القاهرة والوجه البحرى:

العظمى ليلا 80 - 85

الصغرى نهارا 30 - 35

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 90 - 92

الصغرى نهارا 40 - 45

- جنوب سيناء:

العظمى ليلا 55 - 60

الصغرى نهارا 30 - 35

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 40 - 50

الصغرى نهارا 25 - 30

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30 - 35

الصغرى نهارا 15 - 20