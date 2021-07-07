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التعليم تتيح لولى الأمر الاستعلام عن نتيجة القبول برياض الأطفال وأولى ابتدائى

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعلام ولى الأمر عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى المتقدمين للعام الدراسى المقبل 2021، 2022، من خلال الرابط التالى.

http://prim.emis.gov.eg/reception_parents.aspx

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل، بالمدارس الرسمية للغات والحكومية، نقدم فى التقرير التالى طرق الاستعلام عن نتيجة القبول.

ـ تعلن المديريات نتيجة القبول بعد انتهاء ترتيب المتقدمين حسب السن بالنسبة للمدارس الرسمية للغات.

ـ توزيع المديريات الأطفال المتقدمين على أكثر من تنسيق قبول.

ـ يتم قبول فى التنسيق الأول الأكبر سنا حسب القاعات الموجودة والمدارس المتاحة.

ـ يتم عمل أكثر من تنسيق قبول حتى انتهاء الأعداد المتقدمة وفقا للسن المطلوب.

ـ عادة يتم قبول الأطفال فى kg1 بالمدارس الرسمية للغات من وصول سن 5 سنوات فما فوقها.

ـ تنشر المديريات التعليمية تنسيق القبول حسب سن القبول على مستوى كل إدارة تعليمية.

ـ يمكن لولى الأمر الاستعلام إلكترونيا من خلال الرابط الذى تقدم عليه على نتيجة القبول.

ـ يدخل ولى الأمر الرقم القومى للطفل المدون فى شهادة الميلاد الإلكترونية.

ـ كل مديرية تعليمية لها تنسيق مختلف عن الأخرى حسب الأماكن المتاحة والأعداد المتقدمة.

ـ لا توجد واسطة أو محسوبية فى القبول بالمدارس الرسمية للغات.

ـ الأولوية دائما للأكبر سنا.

ـ يتم تسكين الطفل على إحدى المدارس التى اختارها ولى الأمر أثناء التقديم.

ـ من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل الأيام المقبلة.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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