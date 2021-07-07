شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف رؤساء لحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة العياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف طه عبد الصادق فرج مبارك للقيام بعمل رئيس حى جنوب الجيزة، كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف محمود أحمد فؤاد طه للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعدى على الطريق العام وشن حملات رفع الإشغالات على المحال والمقاهى والمنشآت التجارية والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق بالإضافة الى الاهتمام برفع كفاءة النظافة وتنفيذ مخططات تطوير الطرق والمحاور والخطة الاستثمارية بمنتهى الدقة.

وأصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 17 قيادة محلية بمحافظات دمياط والجيزة والقليوبية وأسيوط والمنيا والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية.