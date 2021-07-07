شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يعزى أسرة عضو لجنة امتحانات بالأزهر توفى إثر حادث أليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة الأستاذ رفعت عبد المالك، عضو بلجنة معهد جرجا بمنطقة سوهاج الأزهرية، الذى توفى إلى رحمة الله تعالى إثر حادث أليم أثناء عودته من امتحانات الثانوية.

وفور علم فضيلته بحادث الوفاة، أوقف فضيلته لقاء رسميًّا بمكتبه للاطمئنان على أسرة الفقيد وتقديم خالص العزاء والمواساة، والتخفيف عنهم في مصابهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان.

وكلف فضيلته وفدًا رسميًّا من الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، يرافقه عدد من مديري العموم والإدارات ووعاظ الأزهر، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.