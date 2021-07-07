شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تدريب 1400 موظف بالأحياء والمراكز التكنولوجية لمنظومة التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية دربت 1400 موظف في المراكز التكنولوجية والمراكز والأحياء، حتى يكون كل حي ومركز به 5 موظفين مُدربين، كما جرى التنسيق لمراجعة المراكز التكنولوجية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال طالبي التراخيص، كما تم التنسيق مع الجامعات لتوفير اللجان المتخصصة لمنح تراخيص البناء.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "جرى التأكيد على البدء التشكيلي على مدى 27 حيا ومدينة بمحافظات مصر، والهدف عمل حوكمة للمنظومة للربط بين مقدم الخدمة والمتلقي، ومنح التراخيص من خلال المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى اختيار نماذج للمباني التي سيجرى الاسترشاد بها، وتم اختيار 3 نماذج في كل محافظة".

وقال: "رخصة البناء يتم الحصول عليها من خلال 5 خطوات، ثم عملية البناء والحصول على المرافق تجرى على خطوتين".