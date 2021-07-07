شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم الزميل سيد الخلفاوى ويشكر الخليج 365 على تغطياته المتميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة الزميل سيد الخلفاوى، المحرر المسئول عن أخبار محافظة القاهرة، على هامش لقاء المحافظ اليوم بعدد من الصحفيين والإعلاميين بديوان المحافظة، وعبر المحافظ عن تقدير المحافظة لجريدة الخليج 365 فى تغطية أخبار المحافظة، وتسليط الضوء على كافة الملفات والمشاريع القومية.

وكرم محافظ القاهرة على هامش المؤتمر عدد من صحفيي المحافظة وذلك تقديرا لدورهم ومشاركتهم الفعالة المتميزة، حيث أكد عبد العال تقديره للدور الذى يلعبه الإعلام والصحافة مؤكدا أنهم نبض المواطن وحلقة الوصل بين المحافظة والمواطن، ميرا الى أنه يكن كل تقدير والاحترام لما يقدمونه من تعاون دائم و مستمر.

وتحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1052 عام على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلى عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمى.