شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير مستشفى شبرا العام: نوفر علاج كورونا بالمجان ونعمل طوال الـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور صلاح الصاوى مدير الاستقبال والطوارئ نائب مدير عام مستشفى شبرا العام، إنه تم تخصيص مستشفى شبرا لعزل وخدمة جميع مرضى كورونا بالمجان من خلال توفير الأدوية والمسحة والأشعة المقطعية بالمجان، كما أن المستشفى توفر علاج المرضى فى العزل المنزلى، دون أن يتحمل المريض أى نفقات لعلاجه وطبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، كما أن المستشفى تستقبل المرضى خلال 24 ساعة دون توقف.

وقال الدكتور صلاح الصاوى، إنه تم تدريبنا على التعامل مع مرضى كورونا وعلاجهم منذ أن سافرت إلى الصين لإحضار العالقين في مدينة ووهان الصينية في 2 فبراير 2020، وبعد عودتنا ظللنا في مستشفى مطروح لمدة 17 يوم حتى تأكدنا أن العالقين سلبيين من الفيروس.



نائب مدير مسشتفى شبرا العام

وأضاف: أن مستشفى شبرا العام "كوتشينر" تم تخصيصها كمستشفى عزل في شهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس منذ عام 2020"، موضحًا لدينا جميع الأدوية بالمجان، ويتم صرفها لمرضى كورونا دون أن يتحمل المريض أى نفقات أو مصاريف.

وقال، إن المستشفى يستقبل حوالى 300 مريض يوميا من مرضى كورونا، حيث يتم عمل مسحة أو أشعة مقطعية، ويمتلك المستشفى 70 سريرا لحجز مرضى كورونا، ولدينا 28 سرير رعاية مركزة.

وأشار إلى أن أى مريض يحتاج دخول الرعاية المركزة يتم دخوله فورا إذا توافر مكان له، وإذا لم نجد له مكان يتم علاجه فى الاستقبال بعمل الإجراءات اللازمة في الطوارئ حتى يتم خروج مريض من الرعاية، ويعالج المريض بالأدوية اللازمة والمحاليل وتعليق الأكسجين، وقياس السكر والضغط خلال وجوده بالاستقبال حتى يتم توفير مكان آخر.

وأكد، أن هناك بلاغ يومى بعدد الأسرة الفارغة بالرعايات المركزة على مستوى الجمهورية لإدخال مرضى آخرين فيها، ويتم الاتصال بوزارة الصحة أو الخط الساخن 137 لتوفير سرير رعاية مركزة أو إيجاد سرير بالمستشفى.

وأضاف، أن المستشفى يوفر جميع الإجراءات اللازمة من الأشعة المقطعية وتحاليل الدم والمسحة وكله يتم بالمجان، حيث يوجد لدينا 28 سرير رعاية مركزة، و18 جهاز تنفس صناعى، وهم مشغولين باستمرار ومنظمات الأكسجين متوافرة فى كل سرير.

وأوضح، أن الأطباء يقومون بالمرور على المرضى مرتين في اليوم وأحيانا 3 مرات إذا تطلب الأمر، موضحا إنه تم تدريب الأطباء من جميع التخصصات على كيفية التعامل مع مرضى كورونا حتى مرضى السكر والضغط، حيث إن مرضى كورونا الموجودين بالرعاية المركزة أغلبهم مصابين بأمراض مزمنة، ويتم التعامل معهم بشكل دقيق، بمتابعة نسبة السكر وقياس ضغط الدم بانتظام، حيث إن المرضى المصابين بأمراض مزمنة ومرضى السرطان أو أصحاب الأمراض المناعية وكبار السن جميعهم أكثر عرضه لدخول المستشفى عن غير المصابين.

وقال إن هناك خطوات تتبع للتعامل مع المرضى داخل المستشفى، ويتم تحديد العلاج حسب شدة الحالة، وإعطاء المريض تذكرة للكشف المجانى، وقياس نسبة الاكسجين في الدم وسرعة نبضات القلب، وقياس السكر العشوائى والضغط، لتحدد المكان المناسب للمريض داخل المستشفى سواء الحاجة لدخوله الرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعى، أو دخول القسم الداخلى بالمستشفى، أو العزل المنزلى.

وأشار إلى أن المريض الذى يصل نسبة الأكسجين فى جسمه إلى أقل من 80 % يحتاج إلى الحجز بالمستشفى، والأطباء يتابعون نسبة السكر ومستوى الضغط، مضيفًا أن جميع هذه الإجراءات تتم بالمستشفى بالمجان، حيث يتم تقييم المريض خلال فترة من 10 دقائق إلى ربع ساعة.

وأوضح أن الأطباء مقسمين إلى شفتات خلال 24 ساعة، وأى مريض يتم استقباله فى أى وقت حتى ولو فى الفجر، قائلا: "لدينا استشاريين متخصصين في علاج كورونا وجميع التخصصات تعمل في خدمة المرضى، وبمجرد دخول المريض الى المستشفى نعطى له علاج لإذابة الجلطات تحت الجلد مثل علاج "كليكسان" "Clexane" مرة إلى مرتين فى اليوم حسب الوزن وحسب شدة المرض".

وأضاف أن مستشفى شبرا العام لديها مطبخ لإعداد الوجبات الصحية للمرضى عبارة عن خضار سوتيه وفراخ وثمرة فاكهة، حيث يتم تقديم 3 وجبات للمرضى، وممنوع زيارة المريض داخل الرعاية المركزة لعدم العدوى بفيروس كورونا.

وقال الدكتور صلاح، إن نصف المرضى فوق سن الــ 70 عاما بالمستشفى، ونستقبل المرضى من كبار السن المصابين بفيروس كورونا، ويستجيبوا للعلاج ونسبة الشفاء بالأقسام الداخلية تصل لأكثر من 95 %، وقلة صغيرة يتحولون للرعاية المركزة، مؤكدا أنه لا يوجد وفيات في الأقسام الداخلية، والوفيات قليلة وتكون بالرعاية المركزة، مؤكدا إن المريض يدخل الرعاية إذا وصل الاكسجين لأقل من 60 %، وأهم العلامات التي تجبر المريض على دخول الرعاية عندما يكون تركيزه ضعيف ويفقد السيطرة على الجسم، مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ووصول السكر إلى 600 أو 700 ونعطيه المحاليل والانسولين للسيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وقال، إن مريض العزل المنزلى الذى يعانى من اشتباه كورونا أو يعانى من كورونا بدون مضاعفات شديدة يأخذ الأدوية المقوية للمناعة مثل الحديد وفيتامين سي وموسعات الشعب والزنك ومسكن للحرارة ومضاد حيوى لتجنب حدوث مضاعفات شديدة.

وأوضح، إذا كانت نسبة الاكسجين جيدة يمكن التعافى بدون أدوية اذا استطاع الجسم التغلب على الفيروس من خلال اتباع الإجراءات الوقائية السليمة مثل البيئة النظيفة، وتناول الأطعمة الصحية والتهوية الجيدة، حيث يمكن التعافى بدون تناول الأدوية للتغلب على الفيروس، مثل فيروس الأنفلونزا، محذرا من تناول الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة، والدهون والسكريات.

وأوضح، إنه يمكن للشخص أن يصاب بفيروس كورونا دون أن يشعر ولا تظهر عليه أى أعراض إلا بعض الأعراض الخفيفة، ويشفى تماما، ومعظمنا كفريق طبى أصيب بفيروس كورونا وجاء على شكل كحة أو عطس.







































