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"لو عاوز تشتغل".. تعرف على كيفية تسجيل بياناتك بوزارة القوى العاملة

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القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة القوى العاملة، عبر موقعها الرسمى إمكانية تسجيل بيانات الأشخاص الراغبين فى الحصول على فرصة عمل، ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير كيفية تسجيل البيانات لدى الوزارة:

 

 

2- الدخول على "تسجيل راغبى العمل".

 

3- اختيار: التسجيل لأول مرة.

 

4- قم بملئ البيانات المطلوب إستيفائها بالخانات المخصصة فى "البيانات الشخصية".

 

5- ثم إملئ بيانات "المؤهل الدراسى والخبرات والمهارات، والدورات التدريبية.

 

6- فى حال كنت من ذوى الإعاقة، قم بملئ البيانات المُخصصة فى الاختيار الخامس بعنوان "ذوى الاحتياجات الخاصة".

 

7- ثم اضغط "حفظ".

 

8- يمكنك بعد ذلك متابعة حسابك على موقع النقابة وإن كان هناك فرص عمل تناسب ما قمت بتسجيله من بيانات أم لا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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