شكرا لقرائتكم خبر عن "لو عاوز تشتغل".. تعرف على كيفية تسجيل بياناتك بوزارة القوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة القوى العاملة، عبر موقعها الرسمى إمكانية تسجيل بيانات الأشخاص الراغبين فى الحصول على فرصة عمل، ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير كيفية تسجيل البيانات لدى الوزارة:

2- الدخول على "تسجيل راغبى العمل".

3- اختيار: التسجيل لأول مرة.

4- قم بملئ البيانات المطلوب إستيفائها بالخانات المخصصة فى "البيانات الشخصية".

5- ثم إملئ بيانات "المؤهل الدراسى والخبرات والمهارات، والدورات التدريبية.

6- فى حال كنت من ذوى الإعاقة، قم بملئ البيانات المُخصصة فى الاختيار الخامس بعنوان "ذوى الاحتياجات الخاصة".

7- ثم اضغط "حفظ".

8- يمكنك بعد ذلك متابعة حسابك على موقع النقابة وإن كان هناك فرص عمل تناسب ما قمت بتسجيله من بيانات أم لا.