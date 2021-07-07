شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نفذنا مشروعات بـ330.6 مليار جنيه فى 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة التى تحتفل بعيدها 1052 من أكثر المحافظات التى حظيت بجنى ثمار ثورة الثلاثين من يونيو، حيث شهدت السنوات السبع لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجهورية تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بمحافظة القاهرة تخطت تكلفتها 330.6 مليار جنيه فى مجالات الإسكان وتطوير العشوائيات والطرق والنقل وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية (الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والغاز) إلى جانب المشروعات التى تهتم بالصحة والتعليم والشباب والرياضة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة أقامت أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بديل العشوائيات خلال السنوات السبع الماضية بتكلفة تقارب 13 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم وآمن لقاطنى العشوائيات مزود بكافة الخدمات التى توفر حياة كريمة لهم حيث تم الانتهاء من انشاء 26449 وحدة سكنية بالاسمرات 1 ، 2 ، 3 وأهالينا 1 ، 2 والمحروسة 1، 2 وروضة السيدة 1 وجارى الانتهاء من ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية بمشروعات معًا والخيالة والمنيل القديم وأرض مصنع 18 الحربى، إلى جانب المشروعات الجديدة التى سيتم البدء فى تنفيذها كروضة السيدة 2 وأهالينا 3.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم حتى الآن تسكين حوالى 30 ألف أسرة وتغيير حياة ما يقارب 150 ألف مواطن للأفضل والتخلص من مناطق عشوائية صعبة كان التخلص منها بمثابة حلم استطاعت الدولة تحقيقه كبطن البقرة، والسحيلة/كوم غراب واسطبل عنتر وعزبة الصفيح وغيرها من المناطق العشوائية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه بالتوازي مع اهتمام الدولة بالمناطق العشوائية غير الآمنة، يتم بذل جهود مضنية في تطوير المناطق العشوائية غير المخططة من خلال تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة والبنية التحتية لهذه المناطق كمشروع تطوير منطقة الزاوية الحمراء بقيمة إجمالية تبلغ 58 مليون جنيه، ومشروع تطوير منطقة عزبة خيرالله بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه، كما انتهت المرحلة الاولى لأعمال رفع كفاءة وتطوير شبكات مياه الشرب ومكافحة الحريق والصرف الصحي وتمهيد ورصف الطرق وتوفير الانارة بالشوارع لعدد 22 منطقة غير مخططة بحلوان والمعصرة بتكلفة 150 مليون جنيه.

وفى مجال الطرق، أكد محافظ القاهرة، أنه تم ربط العاصمة بشبكة طرق حديثة داخلية وخارجية تسهل الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة والمحافظات المجاورة وتسهم فى تخفيف الكثافات المرورية وتختصر زمن الرحلات بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وتوفير الوقت حيث بلغ اجمالى عدد المشروعات خلال السنوات السبع الماضية 349 مشروعا بتكلفة تقارب 37179 مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ 320 مشروعا تضم عدد من المحاور الجديدة و81 كوبرى للسيارات بتكلفة 36.778 مليار جنيه أبرزها تطوير طرق وكبارى مصر الجديدة ومحور مصطفى النحاس تطوير الطرق والكبارى بالمنطقة المحيطة بالمتحف القومى للحضارة (محور الحضارات ) ومحور مؤسسة الزكاة وتوسعة الطريق الدائرى وجار الانتهاء من 29 مشروعا بتكلفة 400.402 مليون جنيه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة دعمت أسطول النقل العام ليرتفع حجم الأسطول خلال السنوات السبع الماضية من 1000 أتوبيس إلى ما يقارب 3250 أتوبيس 1.5 مليون راكب يوميًا.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير مراكز الشباب يجسد رؤيتها في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، بالاضافة الى اكتشاف المواهب المتميزة رياضياً وتأهيلها للمشاركة في البطولات والمسابقات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة نفذت 87 مشروعا بتكلفة تقارب المليار جنيه في مجال الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة خلال السبع سنوات الماضية تم الانتهاء من تنفيذ 42 مشروعا بتكلفة تبلغ 682.053 مليون جنيه وجار الانتهاء من تنفيذ باقى المشروعات تباعًا.

وشملت المشروعات إنشاء وتجديد وتطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا .

اكد محافظ القاهرة انه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهدت منظومة التعليم في مصر طفرة هائلة غير مسبوقة من خلال استحداث وسائل تكنولوجية حديثة وبناء مدارس جديدة وتطوير القديمة وتجديد البنية التحتية بالكامل، وأصبح شعار "التعليم أولا" الذى رفعته القيادة السياسية واقعًا ملموسًا فعلى مدار الـ7 سنوات الماضية تم تنفيذ 240 مشروع بالقاهرة منهم 74 مدرسة انشاء جديد ، بسعة 2583 فصل بتكلفة 2 مليار و283 مليون جنيه والباقى تم تطويره واجراء أعمال توسعه وصيانة له بهدف تخفيف الكثافات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتركزت المشروعات التعليمية بالمناطق الأكثر احتياجًا بأحياء ( المرج - منشأة ناصر- المعادي- التبين- السلام - المعصرة - دار السلام والبساتين- القاهرة الجديدة - 15 مايو المستقبل- حلوان - السيدة زينب.

وأضاف محافظ القاهرة إلى أنه جار الإنتهاء 76 مشروعا منهم 21 مدرسة انشاء جديد بسعة 666 فصل بتكلفة 582 مليون جنيه.

وفى المجال الطبى أشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة حظيت بتنفيذ 81 مشروعا طبيا بتكلفة 1,795مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ 63 مشروعا بتكلفة 1139.8 مليون جنيه منهم عدد 2 مستشفى انشاء جديد هما مستشفى دار السلام و15 مايو بتكلفة إجمالية 628 مليون جنيه و يضم المستشفيان أكبر مركز لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية لخدمة مواطنى القاهرة والمحافظات المجاورة.

وأكد محافظ القاهرة، بأنه تم إنشاء 14 مركزا طبيا جديدا لخدمة المناطق الشعبية ومساكن بديل العشوائيات مثل مركز طبي عزبة النصر بالبساتين و4 مراكز طبية بالأسمرات ومركز طبي بالمحروسة ومركز طبي بأهالينا وتطوير وتجهيز 28 مركزا بإجمالى 42 مركزا بتكلفة اجمالية 392 مليون جنيه.