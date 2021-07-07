شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "قرية بلا إدمان" تصل لـ10 محافظات للتوعية بأضرار المخدرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات في القرى بالمحافظات المختلفة تحت عنوان "قرية بلا إدمان"، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

ووجهت الوزيرة، باستمرار تنفيذ البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني هذه القرى، وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق .

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جار التوسع في تنفيذ المبادرة، حيث تتضمن أيضا اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتضمن القرى بالمحافظات المختلفة، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية خلال فتره الدراسة وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان في هذه القرى ضمن مبادرة "مصلحتك" كذلك السائقين والحرفيين بأنشطة وبرامج تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من المخدرات .

وأضاف "عثمان"، أنه تم تنفيذ المبادرة في العديد من القرى بـ10 محافظات حتى الآن هما "المنيا وأسيوط وسوهاج، والبحيرة، والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والجيزة وقنا وأسوان"، وإن إجمالي عدد القرى التي تم تنفيذ البرامج التوعية بها بلغت 73 قرية حتى الآن، وتم تنفيذ أنشطة متنوعة بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق، كما سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى، كذلك سيتم إطلاق دوري رياضي بين الشباب تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات"، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.















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