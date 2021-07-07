التموين: حملات على مخابز ومنافذ صرف السلع لضمان وصول الدعم لمستحقيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تسيير حملات على الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد مديرو المديريات أن الوزير، يوجه دائماً بتسيير حملات على الأسواق لمتابعة المعروض فيها من حيث الجودة، ووضع السعر على السلع المعروضة، مشيرين إلى أن المديريات تسير يومياً حملات على الأسواق والسلع المعروضة، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية، والمخابز التي يصل عددها إلى حوالي 30 ألف مخبز، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ونتائج هذه الحملات.

وأعلنت مديرية تموين المنيا أنه تم تحرير 7 محاضر نقص وزن بقرية تله، وأربع محاضر مواصفات ومحضر تصرف الرصيد الاستراتيجي، وعدد 8 محاضر عدم إعلان بالقرية التابعة لمركز المنيا.

وفي محافظة الغربية أعلنت المديرية عن تحرير محضر ضبط مصنع و كسارة بلاستيك بقرية دفره، والتحفظ على مليون سرنجة وأجهزة محاليل وتوالف مستشفيات، وعدد 11 شيكارة مواد خام بلاستيكية زنة الشيكارة 25 كيلو/ جرام.

وقامت المديرية بتحرير محضر لمحل بقالة وعطارة في قسم أول طنطا، بعد ضبط كميات من السلع الغذائية وعبوات الزيوت منتهي الصلاحية.

وفي محافظة بني سويف تم ضبط مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص بكمية تصل إلى 50 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير عدد خمس محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و عدد ثلاث محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد أربع محاضر عدم إعلان عن الأسعار.​