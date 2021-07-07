شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع يقرر تعيين خالد أبو بكر مستشارا دائما للشئون القانونية والعلاقات الدولية لرئيس هيئة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعيين خالد أبو بكر مستشارا دائما لرئيس الهيئة للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، وذلك عقب نجاحه فى المفاوضات القانوية لتسوية أزمة السفينة الجانحة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى، الذي عقد اليوم، حول توقيع عقد اتفاق التسوية بين الهيئة والشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن، وقدم رئيس هيئة قناة السويس هدية تذكارية عبارة عن درع الهيئة إلى رجال شرفاء وطنيين، بذلوا جهدًا كبيرًا للحل الحالي للأزمة، وعلى رأسهم المحامي الدولي خالد أبوبكر، مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض، والدكتور ربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، والربان السيد شعيشع، خبير التحقيقات الدولية.

وتحدث المحامى الدولى، خالد أبو بكر، المستشار القانونى لرئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر العالمى لتوقيع تسوية هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة البنمية "إيفرجيفين" بعد مرور 107 يوماً على جنوحها، أنه مثلت القضية أمام المحاكم المصرية صاحبة الإختصاص الأصيل، وكان الهدف الحصول على الحقوق المشروعة لهيئة قناة السويس والتعامل مع الجميع على مدار 90 يوميا جلسات مطولة شرفت، وأكد على أنهم ملتزمون بالبنود السرية فيما بينهم، بما تم من مفاوضات وبما تم من إجراءات تم خلالها الحفاظ على حقوق الهيئة كاملة خلال فترة المفاوضات.

وأضاف خالد أبو بكر المحامى: "لم يكن للجنة التفاوض أن تقف على أرض صلبة أو تتخذ مواقف قوية، إلا بناءاً على إنجاز عالمى وحقيقي شهد له الجميع وقام به رجال الهيئة على مدار 6 أيام إستطاعوا فيها أن يثبتوا للعالم كفاءتهم، وكانت دائماً محور فخر أثناء اللقاءات مع الجهات المعنية، ولا يخفي على أحد أن حلول كثيرة طرحت خلال الأزمة من عدة جهات أكثرها كان سيستغرق أسابيع، ومعظمها كان سيستغرق أشهر، وجميعها كان لا يضمن سلامة المركب وما بها، والهيئة تمسكت بالحل المصرى، وانتهى إلى نتيجة وضعت بسجلات العالم أجمع دون المساس بالسفينة أو البضائع عليها".

ووجه الشكر لكافة رجال هيئة قناة السويس من عمال وموظفين ومهندسين وغيرهم، ممن ساهموا فى إنقاذ السفينة الجانحة إيفرجيفين، موجهاً التحية لكل أعضاء لجنة التفاوض الذين عملوا معه لساعات طويلة وشاقة، وكانوا مثال رائع فى التعاون بين الجانبين والفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس على دوره الكبير حتى الوصول لتوقيع العقود للتسوية بين الهيئة والشركة المالكة للسفينة. وشهدت قناة السويس، اليوم، الأربعاء، لأول مرة منذ 107 أيام من الجنوح مغادرة السفينة البنمية "إيفرجيفن" لمجرى قناة السويس الملاحى وفي طريقها إلي ميناء روتردام، حيث أنهت هيئة قناة السويس، إجراءات مغادرة السفينة البنمية "إيفرجيفن"، والتى كام متحفظ عليها بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحى للقناة، بالقرب من مدينة فايد بالإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا. وأنهت هيئة قناة السويس، إجراءات مغادرة السفينة البنمية "إيفرجيفن"، والتى كام متحفظ عليها بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحى للقناة، بالقرب من مدينة فايد بالإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا، حيث غادرت السفينة البنمية يرافقها قاطرتين، ويقوم بإرشادها اثنين من كبار المرشدين، خلال رحلتها بالمجرى الملاحى لقناة السويس.

كان الفريق أسامة ربيع، قد أصدَر قراراً في 27 مايو الماضي، بانضمام المحامي الدولي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين لتولي مهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض في قضية السفينة الجانحة.