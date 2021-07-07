شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن خطة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة سامية عبده، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ورئيس فريق مكافحة العدوى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطعيم جميع أعضاء المجتمع الجامعي باللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعمال والسائقين.

وأشارت الجامعة، إلى أن اللجنة تضع خطة للانتهاء من مهمة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2021 قبل بدء الدراسة في العام الجامعي 2021/2022 .

وتضم اللجنة المشكلة في عضويتها كلاً من الدكتورة هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رحاب محمد عبد الرحمن نائب مدير مستشفى أمراض النساء و أ.د. حسين سيد حسين نائب مدير مستشفى الباطنة.

