شكرا لقرائتكم خبر عن المجلة المصرية للبحوث الزراعية تحصل على الدرجة النهائية فى تقييم الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا حول حصول المجلة العلمية لمركز البحوث الزراعية والتى تحمل عنوان "المجلة المصرية للبحوث الزراعية" على تقييم 7 من 7 (الدرجة النهائية) في التقييم الجديد للمجلات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك لأول مرة منذ 30 عاما.

و أشاد "القصير" بدور مركز البحوث الزراعية في خدمة المجتمع والبحث العلمي من خلال التوسع في البحوث التطبيقية، ومن خلال ربط البحث العلمي والمشكلات المجتمعية والحقلية وتوظيف البحث العلمي لخدمه وتطوير المجتمع، من خلال مبادرات وزارة الزراعة لخدمة القطاع الزراعي المصري.

وأضاف وزير الزراعة ان هذا النجاح يأتي انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون أولوية الدولة لتطوير البحوث العلمية والتطبيقية بإعطاء الأهمية القصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميا من الباحثين في المركز وتماشيًا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 وهو ما تستهدفه سياسة مركز البحوث الزراعية.

من ناحيته تقدم رئيس مركز البحوث الزراعية بالتهنئة إلي وزير الزراعة وقيادات الوزارة وإلى رئيس تحرير المجلة وجميع الزملاء أعضاء مجلس الادارة علي الجهد المبذول لاستيفاء الشروط المطلوبة ووضع المجلة علي بنك المعرفة والحصول علي ترقيم الكتروني وترقيم دولي خاصة ان المجلة متاحه لجميع الباحثين بالمركز.

ولفت سليمان إلى أن رؤية مركز البحوث الزراعية تستهدف تطوير أساليب البحث العلمى و تهيئة بيئة مشجعه للبحث والتفكير العلمي والإتجاه للتركيز على الأعمال البحثية الدولية وزيادة النشر الدولى و عدم الإكتفاء بالأبحاث المقدمة محليا تماشيا مع إتجاه الدولة فى دعم وتنمية البحث العلمى و تطويره محليا ودوليا لخدمة القطاع الزراعي.