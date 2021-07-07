شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل غدا 6 آلاف راكب على متن 75 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا، الخميس، 75 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 6 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم، الأربعاء، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 56 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، ندجامينا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج)، بالإضافة إلى 15 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و 4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6 آلاف راكب.