شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين البرلمان العربى ومجلس النواب بمجال استخدام التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع البرلمان العربي ومجلس النواب، بروتوكول تعاون في مجال استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات، في إطار الرغبة المُشتركة للعمل على تعزيز وتوطيد أواصر العلاقات والاستفادة من تبادل الخبرات البرلمانية في مجال التحول الرقمي والتي يمتلكها مجلس النواب الذي يعد أحد أقدم البرلمانات في العالم والأقدم في المنطقة العربية، كما أن البرلمان العربي يمثل تجربة برلمانية إقليمية ثرية وزاخرة بالخبرات العربية في مختلف المجالات.

وشهد مراسم التوقيع التي جرت بين ممثلي البرلمان العربي المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان، وممثل مجلس النواب المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، وعدد من قيادات الأمانة العامة لدى المؤسستين.

وأكد المستشار كامل شعراوي، في تصريح صحفي عقب التوقيع، حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع مجلس النواب في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يأتي انطلاقا من العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البرلمان العربي ومجلس النواب على كافة المستويات، وتشكل قاعدة أساسية للانطلاق نحو تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين بما يسهم في تطوير القدرات البرلمانية لخدمة مصالح الدول والشعوب العربية.

وقال إن مجلس النواب يمتلك خبرة برلمانية تاريخية تجاوزت مائة وخمسين عاما، واكبها تطورا كبيرا في استخدام الأدوات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وتوظيفها لخدمة العمل البرلماني، فهو يمتلك تجربة رائدة في التحول الرقمي نتطلع للاستفادة منها في تعزيز وتطوير تجربة البرلمان العربي وإنطلاقًا من رغبتنا في اتخاذ خطوات سريعة ومتطورة في مجال التحول الرقمي للعمل البرلماني العربي.

ونوه شعراوي إلى رغبة البرلمان العربي في الاستفادة من الخبرات المتراكمة لمجلس النواب وتجربته العريقة في مجال تطوير التكنولوجيا ونظم المعلومات والخدمات الإلكترونية بما يدعم العمل البرلماني.

وأشار إلى أن مجلس النواب رحب بتقديم جميع سبل الدعم والبرامج الإلكترونية المتاحة لديه لخدمة البرلمان العربي، تقديرًا لدوره المهم في العمل العربي المشترك.

ولفت إلى أن إبرام هذا البروتوكول سيكون من شأنه تيسير التنسيق والتعاون بين الجانبين لتحقيق أهدافهما المشتركة على أفضل وجه ممكن من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات.