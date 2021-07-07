شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 10 ملايين و529 ألف مواطن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد أصحاب للمعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليا من 10 ملايين و529 ألفا و320 مواطنا ومستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر يونيو الماضى.

وتواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى صرف معاشات يوليو الجارىً وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.



وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل اى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون.

وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

