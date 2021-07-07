شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التعمير تناشد المواطنين بمزاد وادي النطرون سرعة استكمال مقدمات الثمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المواطنين الراسي عليهم قطع اراضى بالمزاد العلني بمشروع وادى النطرون عام 2012/2013،والذين لم يستكملوا نسبة 25% من مقدم الثمن بسرعة استكمال النسبة المقررة.

وأشارت الهيئة في بيان لها أنه في حال عدم السداد خلال المهلة التي أعلنت عنها الهيئة سابقا، والمقرر انتهائها في 22 يوليو الجارى، فانه سيتم مصادرة كافة المبالغ المسددة من الراسي عليهم المزاد.

وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قد اعلنت في 23 يونيو الماضي، منح مهلة اخيرة مدتها شهر واحد، للمواطنين الراسي عليهم قطع أراضى بالمزاد العلني بمشروع وادى النطرون عام 2012/2013، والذين لم يستكملوا نسبة 25% من مقدم الثمن.

