شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تعلن تشغيل كوبرى مشاة الطنانى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة بدء تشغيل كوبرى المشاه الجديد البديل لكوبرى الطنانى بحى شمال الجيزة وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الكوبرى تم تنفيذه خلال فترة وجيزة للتسهيل على المواطنين خاصه وانه يربط بين شارع المطار وعزبة الصعايدة والتى تشهد تردداً من المواطنين على مدار اليوم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى انه تم غلق كوبرى مشاة الطنانى القديم وذلك تمهيداً لإزالته نظراً لتعارضة مع مسار مشروع الخط الثالث لمترو الانفاق فى اطار الجهود التى تنفذها الدولة لسرعة انجاز مراحل المشروع.

وأعلن محافظ الجيزة عن بدء الأعمال الإنشائية للأعمدة الخرسانية لكوبرى مشاة أخر يربط بين شارع المطار بحى شمال الجيزة وشارع السودان بحى العجوزة.

وأكد محافظ الجيزة أن الكوبرى تصل تكلفته الإجمالية حوالى 6,8 مليون جنيه من خلال الخطة الاستثمارية لحى شمال الجيزة انطلاقا من خطة المحافظة نحو تسهيل تنقل المواطنين بذلك القطاع الحيوى وللإستجابة للشكاوى الواردة فى ذلك الشأن من المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حى شمال الجيزة بالمتابعه الدورية للأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء منها ودخول الكوبرى الجديد الخدمة للتسهيل على المواطنين، لافتا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الإستجابة لشكاوى المواطنين وتسهيل سبل المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية أو التى تعانى من تقديم خدمات ليس بالشكل المأمول من قبل المواطنين.