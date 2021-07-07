شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: التقديم للمدارس الثانوى العام والفنية عبر الموقع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه على مديرى المدارس الثانوية العامة والفنية، توجيه طلاب الشهادة الاعدادية للتقدم للتنسيق بالمدارس الثانوية العامة والفنية ( الكترونيا ) وذلك من خلال الموقع الإلكترونى المعد لذلك وهو Tansiksec.emis.gov.eg و وذلك بداية من اليوم الاربعاء الموافق 7/7/2021.

ووجهت المديرية المدارس بضرورة البت فى قبول طلبات الطلاب للتنسيق بالمدارس من خلال نفس الموقع المشار اليه بعاليه ووفقا للحد الادنى للقبول بالمدارس وحسب القواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم، تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2021 / 2022 ليكون بحد أدنى 235 درجة، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بمدارس الخدمات أقل 30 درجة من الحد الأدنى.



وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أن التنسيق سيتم تقسيمه إلي 4 مراحل الأولى لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 280 درجة وحتى 255 درجة ، والمرحلة الثانية ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 245 درجة والمرحلة الثالثة ويتم فيها استيعاب الطلاب الحاصلين على 244 درجة حتى 235 درجة ، أما المرحلة الرابعة فيتم فيها استقبال أوراق الطلاب المتخلفين عن التقديم في المراحل الثلاثة السابقة.