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‏وفد مصر يقدم إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول سد النهضة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - ⁧‫قدم الوفد المصرى، الأربعاء، إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق حول قضية سد النهضة، وذلك في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية السد.

 

أحد أعضاء الوفد المصري أثناء استعراض مخاطر سد النهضة
أحد أعضاء الوفد المصرى أثناء استعراض مخاطر سد النهضة

 

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، صورا تبرز استعراض الوفد المصرى للأضرار التى ستلحق بمصر حال أقدمت إثيوبيا على التعامل بشكل أحادى فى قضية سد النهضة. 

 

 

آثار السد علي حصة مصر من المياه فى رسم بياني
آثار السد على حصة مصر من المياه فى رسم بياني

رسوم بيانية توضح أضرار السد
رسوم بيانية توضح أضرار السد

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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