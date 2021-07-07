شكرا لقرائتكم خبر عن ‏وفد مصر يقدم إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول سد النهضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ⁧‫قدم الوفد المصرى، الأربعاء، إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق حول قضية سد النهضة، وذلك في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية السد.



أحد أعضاء الوفد المصرى أثناء استعراض مخاطر سد النهضة

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، صورا تبرز استعراض الوفد المصرى للأضرار التى ستلحق بمصر حال أقدمت إثيوبيا على التعامل بشكل أحادى فى قضية سد النهضة.