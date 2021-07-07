شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن وقف تداول 68 مكملًا غذائيًا ومستحضرًا دوائيًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، جميع الهيئات والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، لمطالباتها بسحب ووقف تداول 68 مكملًا غذائيًا ومستحضرًا دوائيًا.

جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور محمد عبدالوهاب مدير قطاع مكتب وزيرة الصحة، إلى رئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس قطاع الطب العلاجي، ومدير مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

















