انتهاء المرحلة الأولى من منظومة السيور بمطار القاهرة لاستيعاب 6 آلاف حقيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

انتهت المرحلة الأولى لمشروع تطوير منظومة سيور الحقائب في مبني الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، بطاقة استيعابية تصل إلى 6 آلاف حقيبة في الساعة، وذلك بدلا من 4 آلاف حقيبة، لزيادة السعة الاستيعابية لمنظومة تداول الحقائب داخل المبنى بمرحلتي السفر والوصول.

وتم رفع الحاجز الفاصل بين كاونترات السفر بمبني الركاب رقم 3 بالمطار، استعدادا لبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة الحقائب والسيور، وسيتم تشغيل رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الغردقة رقم Ms046 ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بعد إعادة فتح الجزء المغلق بصالتي السفر والوصول.

يذكر أن مشروع تطوير منظومة الحقائب يتم تنفيذه علي مرحلتين، لتصل الطاقة الاستيعابية لمنظومة السيور بمطار القاهرة إلى 12 ألف حقيبة بعد انتهاء المرحلة الثانية، ويستغرق 18 شهرًا لإنهاء مراحل تنفيذه بالتزامن مع باقي عمليات التطوير، و التي تجري داخل المبنى وأيضًا في محيط مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، من أجل إنهاء التكدسات داخل وخارج مباني الركاب.

وتعد منظومة السيور الجديدة التي يتم تنفيذها داخل مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، الأحدث عالميًا في المطارات، حيث أنها تتمتع ليس فقط بمرونة في حركة الحقائب وتتبعها على السير، ولكن أيضًا من الناحية التأمينية بإرفاق أجهزة تأمين لها لمراقبة جميع الحقائب القادمة والمغادرة على الرحلات الجوية من خلال المطار.