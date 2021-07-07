نتيجة رياض الأطفال وأولى ابتدائي.. ننشر رابط الحصول على النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا إلكترونيًا، للاستعلام عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أتاحت رابطًا للتقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، في أول شهر يوليو الماضي وحتى 30 يونيو.

ويمكن لأولياء الأمور، الإطلاع على نتيجة القبول من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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