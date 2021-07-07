بـ6 ملايين جنيه.. بدء تشغيل كوبرى المشاه الجديد البديل لكوبرى الطناني بشمال محافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، بدء تشغيل كوبري المشاه الجديد البديل لكوبرى الطناني بحي شمال المحافظة بتكلفة تصل تكلفتة الإجمالية حوالى 6,8 مليون جنيه.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الكوبري تم تنفيذه خلال فترة وجيزة للتسهيل على المواطنين خاصه وأنه يربط بين شارع المطار وعزبة الصعايدة والتي تشهد تردداً من المواطنين على مدار اليوم.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم غلق كوبري مشاة الطناني القديم وذلك تمهيداً لإزالته نظراً لتعارضة مع مسار مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق في إطار الجهود التي تنفذها الدولة لسرعة إنجاز مراحل المشروع.

كما أعلن محافظ الجيزة، عن بدء الأعمالال الإنشائية للأعمدة الخرسانية لكوبري مشاه آخر يربط بين شارع المطار بحي شمال الجيزة وشارع السودان بحي العجوزة.

وأكد محافظ الجيزة، أن الكوبري تصل تكلفتة الإجمالية حوالى 6,8 مليون جنيه وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لحى شمال الجيزة انطلاقا من خطة المحافظة نحو تسهيل تنقل المواطنين بذلك القطاع الحيوىي وللإستجابة للشكاوى الواردة في ذلك الشأن من المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي شمال الجيزة بالمتابعة الدورية للأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء منها ودخول الكوبرى الجديد الخدمة للتسهيل على المواطنين.

ونوه إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الإستجابة لشكاوى المواطنين وتسهيل سبل المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة خاصه بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية أو التى تعانى من تقديم خدمات ليس بالشكل المأمول من قبل المواطنين.