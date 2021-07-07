للوقوف على آخر التطورات.. "نقل النواب" تتوجه إلى جنوب سيناء لتفقد مشروعات الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

توجه وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى محافظة جنوب سيناء، في زيارة ميدانية تستمر أربعة أيام؛ لتفقد مشروعات النقل البحري والبري بالمحافظة.

واستهل الوفد زيارته بلقاء محافظ جنوب سيناء اللواء حسام فودة، على أن تشمل الزيارة تفقد كل من ميناء شرم الشيخ وبعض الطرق الرئيسة والفرعية.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات إن الزيارة تستهدف تفقد عدد من مشروعات النقل البحري والبري، وذلك بناء على طلب أعضاء اللجنة وفي مقدمتهم النائب محمد عوض السيد، أمين سر لجنة النقل والمواصلات، لتفقد مشروعات الطرق بجنوب سيناء والوقوف على آخر التطورات، لا سيما أنها قبلة سياحية مهمة لمصر.

وأكد رئيس اللجنة حرص لجنة النقل والمواصلات على المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق التي تشهدها ربوع مصر، على أرض الواقع، حيث سبق أن قامت اللجنة بزيارة ميناءي الإسكندرية ودمياط، وتفقد الطريق الساحلي، وعدد من الطرق الجانبية.

ويضم الوفد البرلماني رئيس لجنة النقل والمواصلات، والنائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب محمد عوض السيد أمين سر لجنة النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء، والنائب خالد عبد المولى، والنائب حسام عاشور، والنائب أحمد سعد نويصر، والنائب نادر الخبيري، والنائب حازم عويان، والنائب حمدي عبد الوهاب، والنائب مصطفى محمود، والنائب محمد الكيال، والنائب كمال أبو جليل، والنائب ناصر هداية، والدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق أمين اللجنة.