آثار كارثية.. قومي حقوق الإنسان: سد النهضة يهدد وجود الشعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه اليوم الأربعاء 7 يوليو الجاري، الخطر الوجودي الذي يواجهه الشعب المصري والمتمثل في الآثار الكارثية لسد النهضة الإثيوبي الذي أقامته حكومة أديس أبابا على النيل الأزرق، وذلك بالمخالفة الصريحة لقواعد ومبادىء القانون الدولي فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود بين الدول والاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بالنهر.

وبحسب بيان، لاحظ المجلس أن بدء عملية الملء الثاني لبحيرة السد المذكور بدأت بالفعل (حسب ما أعلنت إثيوبيا رسميا) متزامنا مع الانعقاد الطارىء لمجلس الأمن الدولي لبحث المشكلة، كما لاحظ أن ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية بهذه الخطوة يتم دون اتفاق ملزم وعادل مع دولتي المصب السودان ومصر للملء والتشغيل بعدما راوغت أديس أبابا لسنوات طويلة وعرقلت عمداً كل محاولات الوصول لهذا الاتفاق الذي كان من شأنه استفادة إثيوبيا في استخدام النهر لإنجاز خططها التنموية وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق مصر والسودان المائية.

وتابع: المجلس وهو يدرك حق إثيوبيا في التنمية يؤكد في الوقت ذاته على الحق في الحياة للشعبين المصري والسوداني أساس كل الحقوق.

ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي للوقوف بحزم تجاه السلوك الإثيوبي الذي يعتدي به على حق الملايين من البشر في مصر والسودان من الحياة وحرمانهم من مصدرها الوحيد المتمثل في مياه نهر النيل، بعد أن شهدت جنباته حضارة عظيمة من أهم الحضارات في مسيرة تطور الجماعة البشرية، والتي رسخت دوما السلام كقيمة أساسية للتعاون المثمر بين الشعوب.