شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تعرض فيلم "استراتيجية الريادة" بالمؤتمر الخاص بالتسوية مع "إيفرجيفن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت فعاليات توقيع عقد اتفاقية التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن، فيلما تسجيليًا بعنوان "استراتيجية الريادة 20 – 23"، كما عرضت فيلما آخر تضمن جهود رجال هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة البنمية.

وبدأت فعاليات المؤتمر الصحفى لتوقيع عقد اتفاقية التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة ايفرجيفن.

وأكدت هيئة قناة السويس، أنه من المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفالية دعوة الصحفيين والقنوات الفضائية لتصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، ويعقب ذلك مؤتمر صحفى للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وكانت سفينة الحاويات البنمية، وهي من أكبر سفن الحاويات فى العالم، قد ظلت جانحة لمدة 6 أيام فى قناة السويس بداية من يوم 23 مارس الماضى ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحى الحيوى للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.























































