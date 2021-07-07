شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في اللغة العربية الجزء الأول "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية العامة الاستعداد لأداء امتحان أول مادة وهي اللغة العربية، تلك التي تبدأ يومي 10 و11 يوليو الشهر الجاري، لذا بدأنا في نشر مجموعة من مراجعات ليلة الامتحان، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع ”الخليج 365” أقوى المراجعات لكافة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكافة مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كافة المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم الجزء الأول من مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة العربية.