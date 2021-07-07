شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يسلم تراخيص عرابات المأكولات لـ 25 شابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، 25 عقد لسيارات الطعام المتنقلة للشباب، بمناطق مخلفة بالمحافظة وذلك وفقا لقانون رقم 91 لسنة 2018.

وحدد قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، رسوم الترخيص وضوابط تواجد وحدات الطعام المتنقلة فى الشوارع.

وعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها

وتحتفل محافظة القاهرة اليوم بعيدها القومي الذى يوافق ذكرى مرور 1025 عاما على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي .