شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة المحسوسة بمحافظات الجمهورية حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 إلى الإثنين 12 يوليو 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى:

-درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 7 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 8 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 9 يوليو

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45

درجات الحرارة المتوقعة السبت 10 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 11 يوليو

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 12 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42