شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يبحث مع وزير الصناعات الماليزى سبل التعاون فى مجال إنتاج الزيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد خير الدين بن أمان وزير الصناعات الماليزي سُبل أوجه التعاون بين وزارة التموين ووزارة الصناعات الماليزية.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها في مجال الصناعات الزيتية خاصة صناعة زيوت النخيل، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين في هذا المجال سوف يخلق حالة اقتصادية كبيرة بين البلدين، إضافةً إلى فرص العمل التي سوف تُوفر للشباب، مضيفًا أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين لنقل الخبرات بينهما فى مجال صناعة زيوت النخيل.

من جانبه، أثنى وزير الصناعات الماليزى والوفد المرافق له على حفاوة الاستقبال، وأكدوا أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاون مكثف مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع المفاهيم الاقتصادية للتعاون فى صناعة زيوت النخيل إضافةً إلى نقل الخبرات بين البلدين.