شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: انتهينا من تطوير العشوائيات الخطرة وقريبا افتتاح مشروعات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن القاهرة تدشن مبادرة جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، وهى توفير تراخيص للاماكن الخاصة بعربات المأكولات، وليست المبادرة الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، أن ما شهدته العاصمة من محاور مرورية هو اضافة كبيرة للعاصمة وذلك حتى تكتمل مسيرة التنمية ما انشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير القاهرة أيضا.



وأوضح محافظ القاهرة، أن تطوير القاهرة الخديوية ياتى للحفاظ على الطراز المعماري والذى تعتز بها مصر، مشيرا إلى أن مناطق القاهرة الخديوية والتاريخية تعرض للأهمال فى السنوات الماضية لذلك كان لابد من أعمال التطوير.

وأشار عبد العال، إلى أن ما تشهدة قرى مصر من تطوير وتوصيل الخدمات، يلمس حياة المواطنين بشكل كبير، لافتا الى ان القاهرة ايضا شهدت تطوير فى أماكن أهملت على مدى الزمان واصبخت لا تليق بالمواطن المصرى واصبحت مناطق عشوائية، ومن هنا جاء تدخل الرئيس السيسى والدولة لتوفير الحياة الادمية للمواطن، وتم انشاء عدة مشروعات ليتسلم المواطن وحدة مجهزة.

وتابع : فى الوقت القريب سيتم افتتاح المشروعات الخاصة بتطوير العشوائيات، مشيرا الى ان القاهرة انتهت من تطوير مناطق الخطورة من الدرجة الأولى وقريبا سنعلن الانتهاء من نطوير جمسع المناطق الغير مخططة "العشوائيات".

وتحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1052 عام على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلى عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي .