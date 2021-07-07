شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأسماء شهداء كمين البرث فى الذكرى الرابعة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، 7 يوليو 2021، الذكرى الرابعة لملحمة كمين "البرث" التى استشهد فيها البطل عقيد أركان حرب أحمد المنسى ورفاقه وهم يدافعون عن كمين البرث بمدينة رفح، والتى تعد أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء.

وننشر أسماء شهداء كمين البرث الأبطال الذين سجلوا أسماءهم بحروف من نور فى لوحة شرف شهداء الوطن.



ابطال كمين البرث



ابطال كمين البرث



ابطال كمين البرث



ابطال كمين البرث