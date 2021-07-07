أمن المنافذ: ضبط 23 قضية متنوعة.. وتنفيذ 197حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع).

وفى مجال الأمن العام، ضبط 23 قضية، وتحرير 1600 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 197 حكمًا قضائيًا متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط 20 قضية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.