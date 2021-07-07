ضبط 23 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 23 طربة من مخدر الحشيش وأسلحة وذخائر غير مرخصة بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة متخذان من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة أمام مسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام وضبط بحوزتهما (23 طربة لمخدر الحشيش– بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالي – 3 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .