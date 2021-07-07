خلال 24 ساعة.. ضبط 5031 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5031 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1661 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و137 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفة دراجات نارية، و49 مخالفة موقف عشوائي، و10 مخالفات لشروط التراخيص.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012