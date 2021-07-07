خلال 24 ساعة.. ضبط 5031 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5031 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1661 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و137 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفة دراجات نارية، و49 مخالفة موقف عشوائي، و10 مخالفات لشروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.