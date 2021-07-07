الداخلية: ضبط 193 سلاحًا ناريًا.. و234 قضية مخدرات.. وتنفيذ 81269 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 193 قطعة سلاح ناري، و234 قضية مخدرات.. وتنفيذ 81269 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 193 قطعة سلاح ناري، بحوزة 168 متهمًا، وتنفيذ 81269 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 15 متهمًا، ارتكبوا 63 حادثًا متنوعًا.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 234 قضية مخدرات، بإجمالي عدد 252 متهمًا، وضبط 33 متهمًا هاربًا، وضبط 27 متهمًا في أعمال البلطجة، و335 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 20 دراجة نارية، وضبط 25158 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.