شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة "CNN" تفضح جرائم آبي أحمد.. وتحذر: حصار تيجراى سيؤدى لمجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة سي ان ان الامريكية في تقرير لها عن نفاد الطعام والوقود فى عاصمة منطقة تيجراى الشمالية التي مزقتها الحرب في إثيوبيا.

أدى انقطاع الاتصالات في المنطقة، منذ انسحاب القوات الإثيوبية وإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد الأسبوع الماضي، إلى صعوبة تحديد الوضع في تيجراي وعاصمتها ميكيلي. لكن يوم السبت ، تمكنت CNN من الوصول إلى مراسلها على الأرض الذى أفاد بأن الحصار الذي تفرضه القوات الإثيوبية على تيجراي مستمر منذ 25 يونيو.

وقال مراسل سي ان ان: "بسبب انقطاع التيار الكهربائي ، لا توجد مياه جارية في معظم المنازل"، وأضاف أن البنوك لا يمكنها العمل لأن شبكتها معطلة ، لذلك لا يستطيع الناس الوصول إلى أموالهم الخاصة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن برنامج الغذاء العالمي تمكن من استئناف بعض عملياته في تيجراي بعد أن أوقف القتال الاستجابة الطارئة.

وأضاف: "مع ذلك ، هناك تحديات خطيرة تهدد الاستجابة الإنسانية بأكملها في المنطقة .. الكهرباء والاتصالات لا تزال مقطوعة والخدمات المصرفية لا تزال غير متوفرة. في حين أن الوصول إلى الطرق من وإلى تيجراي للإمدادات الإنسانية لا يزال معطلاً"

ووفقا للتقرير، مع تدمير للجسور والطرق والمزارع اشارت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى الى وجود مخاوف حقيقية من حدوث مجاعة قريبة حيث سيبدأ الطعام في النفاد.