شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لن يسمح للطالب بأداء الامتحان حال دخوله بتابلت مخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الملاحظين واللجان سوف تتأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة لم يحدث فيه أى نوع من التعديل، مشددة على سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان، لافتة إلى أن أن جهاز لوحى مخالف يعرض الطالب لعقوبة الحرمان من الامتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة.

وأضافت الوزارة أنه لن يتم إتاحة أسئلة الامتحانات على أجهزة التابلت، مع غلق التطبيقات الموجودة على جهاز التابلت عدا أيقونتى " تسجيل الحضور للطلاب والاستعانة بالكتاب المدرسى، وغلق التابلت بحيث لا يستطيع الطالب الإرسال أو الاستقبال، مع مراقبة الأجهزة لمنع تهكيرها من قبل الطلاب مع تحذير الطلاب من محاولات العبث بالتابلت، ومنع دخول الطالب بتليفون محمول أو تابلت من خارج المنظومة، مع ضرورة تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخول.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث تستمر الامتحانات حتى 2 أغسطس المقبل

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.