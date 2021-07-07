شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك فى حفل رسامة قساوسة جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، أمس الثلاثاء، بالكنيسة الإنجيلية المعمدانية بالخلفاوى، فى حفل رسامة القس عزيز يوسف والقس سليمان داود، راعيين جديدين للكنيسة الإنجيلية المعمدانية بالخصوص، بحضور الدكتور القس منير صبحى، رئيس مجمع الكنائس المعمدانية بمصر.



القس أندرية زكى

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال فى كلمته: "الإيمان قصة صراع وتحدٍّ وترك، ولا يمكن أن تختبر البركة بدون مباركة الآخرين حتى لا نقع في خطأ الأنانية الروحية".

وتابع "نصلى أن يمنحنا الله القدرة على مباركة وعطاء الآخرين، كما قال أباركك تكون بركة".



حفل الرسامة

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس عزيز يوسف والقس سليمان داود، وأسرتيهما وشعب الكنيسة، بمناسبة رسامتهما راعيين جديدين للكنيسة المعمدانية بالخصوص.

وشارك في مراسم الاحتفال القس رشاد عزت، راعي الكنيسة المعمدانية بالمطبعة دار السلام، والقس صموئيل داود، راعى الكنيسة المعمدانية ببور سعيد، والقس أشرف زكى، راعى الكنيسة المعمدانية عزبة النخل، وهالة توما، مدير مدرسة نيو رمسيس كوليدج لسنودس النيل الإنجيلى.