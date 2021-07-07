شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.

- البطاطس 7 جنيه.

- البصل الأبيض 5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 7 جنيه.

- الخيار بـ 10 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيه

- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.

الباذنجان العروس 6 جنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيه

- الفلفل الألوان 15 جنيها.

- الليمون بـ 15 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيها

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎العنب الأحمر 13 جنيها

العنب الأبيض 11 جنيها

الباميا الخضراء 16

تفاح احمر ايطالى 27

برتقال بلدى 5 جنيه

تفاح بلدى 15 جنبه

مشمش 22