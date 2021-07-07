شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": تسليم قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة لإقامة جامعة سينجور ببرج العرب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم تسليم قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة بمنطقة المحور المركزى للمدينة لإقامة مقر لجامعة سينجور بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الجامعة سيتم تنفيذها بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وستختص بالدراسات السياسية للدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، والتى تضم العديد من التخصصات، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في اطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية، بجانب الارتقاء بمدينة برج العرب الجديدة ووضعها على الخريطة الاستثمارية للدولة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سبق افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بالإضافة إلى تخصيص مساحة 10 أفدنة للجامعة التكنولوجية بمنطقة الجامعات والجارى تنفيذها حالياً.