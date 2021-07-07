شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة المرأة بالجابون تشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة وتجربة مصر فى تمكين النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بالوزيرة بريسكا رايموندا كوهو وزيرة المرأة بالجابون والتي تزور مصر حاليا للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنه التي تتسلم رئاستها مصر والمنعقدة بالقاهرة في الفترة من 5-8 يوليو 2021 .

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ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالوزيرة في مصر ، مستعرضه جهود مصر في مجال تمكين المراة خاصة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادى للمرأة.

‎ومن جانبها أعربت وزيرة المرأة في الجابون عن سعادتها بزيارة مصر لأول مرة مشيدة بما شاهدته حتي الآن في مصر وبالعاصمة الإدارية الجديدة، معربة عن رغبتها الشديدة في الاستفادة من خبرة مصر وتجربتها في مجال تمكين المرأة.