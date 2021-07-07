وزيرة الهجرة: مبادرة "صوت مصر في أفريقيا" للاستفادة من الجاليات المصرية بالقارة

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القاهرة - سامية سيد - شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في ندوة بعنوان "دور المهاجرين والمقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية"، نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال "ELBA"، وذلك بحضور السفير على الحلبي، سفير لبنان لدى القاهرة، وبمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات والإعلام بالجمعية.

من ناحيتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود المصريين بالخارج وإسهاماتهم في العديد من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية، مثمنة حرص المصريين بالخارج على المشاركة في المبادرات الوطنية ومن أبرزها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري وكذلك الحد من الهجرة غير الشرعية، مضيفة أن المصريين بالخارج يدعمون وطنهم بشكل حقيقي؛ فقد احتلت تحويلات المصريين بالخارج الصدارة وجاءت مصر في المرتبة الخامسة عالميا في تحويلات العاملين بالخارج.

كما استعرضت وزيرة الهجرة ملفات الوزارة منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودتها في سبتمبر 2015؛ استجابة لنداءات المصريين بالخارج بعد غياب دام 20 عاما، مؤكدة حرص القيادة السياسية على إشراك المصريين بالخارج في خطط التنمية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والإسهام في حركة التنمية التي يشهدها الوطن، إلى جانب دفع الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة هي حلقة الوصل مع المصريين بالخارج، لحل مشكلاتهم وتلقي اقتراحاتهم، كما استعرضت رحلة مؤتمرات "مصر تستطيع" للاستفادة من علمائنا وخبرائنا بالخارج في المشاركة في المشروعات القومية والخطط الاستثمارية، التي أسهم فيها المستثمرون المصريون ورجال الأعمال المصريون بالخارج.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة حريصة على التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص؛ تحقيقا للأهداف الأممية بالتعاون وإتاحة الفرصة لتعظيم جهود التنمية، كما عرضت دور الوزارة في ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج؛ بهويتهم وتعريفهم بجهود قواتنا المسلحة والشرطة المصرية بمشاركة أبناء الشهداء.

وأكدت الوزيرة أيضا أن مصر حريصة على البعد الأفريقي، موضحة أن الوزارة أطلقت مبادرة "صوت مصر في أفريقيا" للاستفادة من الجاليات المصرية في القارة السمراء، علاوة على جهود توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، والتي تمثلت في إطلاق المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف، وتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" للنهوض بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، فضلا عن جهود الوزارة في تعزيز المواطنة وغرس قيم الانتماء لكافة الفئات والشرائح من الدارسين والباحثين والمستثمرين ورجال الأعمال وجميع العاملين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أشاد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بما قطعته مصر في طريق التنمية وبناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة، مؤكدا أن وزارة الهجرة عملت على تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية المصرية، بجانب إدماج المصريين في المشروعات الاستثمارية المختلفة في السنوات الأخيرة.

وتابع فوزي أن الجمعية تتطلع لتعزيز التعاون مع وزارة الهجرة لتعريف المصريين بالخارج بالمشروعات وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم ووضع رؤية استثمارية مشتركة لتحقيق آمال وطموحات المصريين بالخارج.

وثمّن فوزي جهود الوزارة لإنشاء قنوات مستدامة لتفعيل مشاركة العلماء والاستفادة من العقول والكفاءات المصرية المهاجرة، والحفاظ على الهوية المصرية لأبناء الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، وإدماج المغتربين المصريين بالخارج في الإصلاحات السياسية والاقتصادية خلال السنوات الاخيرة والتي بدأتها مصر بأجرأ عملية إصلاح اقتصادي في المنطقة.

وأكد فوزي تطلع الجمعية إلى مزيد من التعاون مع الدولة لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود لتعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية المتاحة في بلدهم، لزيادة استثماراتهم في السوق المصري لتحقيق رؤية استراتيجية واضحة لإدماج المصريين في الخارج من أجل الاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.

ومن ناحيته، أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصر بقيادتها وشعبها أثبتت قدرتها على تخطي الصعاب، موجها التهنئة للمصريين بالخارج والداخل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي غيرت وجه الدولة المصرية، مشيدا بالتجربة المصرية في مجال الهجرة وربط المصريين بالخارج بالوطن، وتوضيح الصورة الحقيقة لدى شبابنا في الخارج، وتوضيح حجم إنجازات الدولة المصرية.

وشدد حدرج على حرص الجمعية المصرية اللبنانية على التعاون والمشاركة في الدور المهم والحيوي لوزارة الهجرة، مؤكدا أن النموذج المصري في الإصلاح والتغيير نموذج ملهم‏، وأن وزارة الهجرة لها دور كبير في توضيح ما يحدث في مصر، وتعزيز مبدأ المواطنة لدى المصريين في الخارج، والإسهام في جذب الاستثمارات وتوضيح الصورة الحقيقية لمصر التي تعيش في أمن وأمان واستقرار.

ووجه حدرج رسالة للشباب المصري والعربي في الخارج مفادها أن عليهم واجب وطني ودور حيوي في توجيه رؤوس الأموال إلى أوطانهم والترويج للفرص الاستثمارية ليصبحوا إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع.

كما أكد أن تعزيز التكامل بين القطاع الخاص ممثلاً في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ووزارة الهجرة، بداية للتعاون الفعال الذي يستهدف تشكيل حلقة وصل وتعزيز مفهومي المواطنة و‏الرأسمالية الوطنية لكل الطيور المهاجرة.

وقال عمر بلبع، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة العلاقات والإعلام بالجمعية، إن السفيرة نبيلة مكرم نجحت في اجتذاب الخبرات المصرية بالخارج، مثمنا حرصها على التواصل المستمر على مدار الساعة مع المصريين بالخارج، وتعريفهم بجهود الدولة المصرية، ما جعل لدينا جبهة قوية خارجيًا للدفاع عن الدولة المصرية.

واختتم اللقاء بمنح الجمعية درع تكريم إلى وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم؛ تقديرا لدورها في رعاية المصريين بالخارج ودعم جهود الدولة المصرية.