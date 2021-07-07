شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة الأولى من منظومة السيور بمطار القاهرة لاستيعاب 6 آلاف حقيبة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، الإنتهاء من المرحلة الأولي لمشروع تطوير منظومة سيور الحقائب في مبني الركاب 3 بالمطار، بطاقة استيعابية تصل إلى 6 آلاف حقيبة فى الساعة، وذلك بدلا من 4 آلاف حقيبة، لزيادة السعة الاستيعابية لمنظومة تداول الحقائب داخل المبنى بمرحلتي السفر والوصول.

واضافت المصادر، أنه تم رفع الحاجز الفاصل بين كونترات السفر بمبني الركاب رقم 3 بالمطار برئاسة حازم ابو الخير مدير المبني، استعدادا لبدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة الحقائب والسيور، وسيتم تشغيل رحلة مصر للطيران المتجهه الى الغردقة الرحلة رقم Ms046 ظهر اليوم الأربعاء ، وذلك بعد إعادة فتح الجزء المغلق بصالتي السفر والوصول.

وتابعت المصادر، أن مشروع تطوير منظومة الحقائب يتم تنفيذه علي مرحلتين، لتصل الطاقة الاستيعابية لمنظومة السيور بمطار القاهرة برئاسة المحاسب مجدي اسحاق رئيس ميناء القاهرة الجوي، إلى 12 ألف حقيبة بعد انتهاء المرحلة الثانية، ويستغرق 18 شهرًا لإنهاء مراحل تنفيذه بالتزامن مع باقي عمليات التطوير، والتي تجرى داخل المبنى وأيضًا في محيط مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، من أجل إنهاء التكدسات داخل وخارج مباني الركاب.

وأشارت المصادر إلى أن منظومة السيور الجديدة التي يتم تنفيذها داخل مبني الركاب رقم 3 بالمطار، تعد الأحدث عالميًا في المطارات، حيث إنها مزودة ليست فقط بمرونة في حركة الحقائب وتتبعها على السير، ولكن أيضًا من الناحية التأمينية بإرفاق أجهزة تأمين لها لمراقبة جميع الحقائب القادمة والمغادرة على الرحلات الجوية من خلال المطار.