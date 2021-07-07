شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ضبط 222.470 طن مبيدات غير مسموح بتداولها خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن اللجنة أصدرت تقريرا يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات الرقابة على منافذ بيع المبيدات.

أوضح التقرير انه تم ضبط 444940 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يوازي كمية 222.470 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم).

أوضح التقرير أن اللجنة قامت بالمرور على محلات الإتجار في المبيدات وهي: 1338 محل منها 840 محل مرخص، 354 محل غير مرخص، 144 محل تحت الترخيص، وتم تحرير عدد 54 محضر للعرض على النيابة العامة.

ووافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية اليوم على تسجيل 19 مبيد جديد منها 3 مواد.