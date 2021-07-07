شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة تتسلم 30 أتوبيسا كهربائيا خلال العام المالى 2021–2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل هيئة النقل العام بالقاهرة خلال العام المالي 2021 – 2022 ، 30 أتوبيس يعمل بالكهرباء وذلك ضمن خطة تطوير الهيئة والتي تشمل تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعى، كذلك تشغيل عدد كبير من الأتوبيسات بالغاز الطبيعى ضمن التعاقدات الأخيرة التي استلمتها الهيئة، بالإضافة إلى تشغيل الأتوبيس الكهربائى المصنع محليا.



وأكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الأتوبيسات الكهربائية الجديدة المقرر أن تتسلمها الهيئة في الفترة القادمة تأتى ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى، وشركة صناعة وسائل النقل MCV ، لتصنيع أول أوتوبيس كهربائى مصرى بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 60% بأيدى مصرية.

وأضاف اللواء رزق على، أن الأوتوبيس الكهربائى الجديد الذى تتسلمه هيئة النقل العام، يستطيع العمل متواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من 300 كم إلى 350 كم حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة والسرعة القصوى له تبلغ 70 كم/ساعة، بالإضافة إلى أنه يعمل فى درجات حرارة متفاوتة تصل إلى 45 درجة مئوية ويحتوى هذا الأوتوبيس على 49 مقعدا، كما أنه مريح للراكب وبه إمكانيات تكنولوجية مثل USB لشحن الهواتف و wifi لتوفير خدمات الإنترنت للركاب.