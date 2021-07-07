شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 56 شابا.. والتفتيش على 270 منشأة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 56 شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 714 شاباً.

وقال الوزير، فى بيان، : إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وصرف منح لـ 12 عاملا بمبلغ 29 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يونيو الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 270 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 101 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 210 منشأت انتهت بتحرير 46 محضر سلامة وصحة مهنية .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة .