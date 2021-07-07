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القوى العاملة: تعيين 56 شابا.. والتفتيش على 270 منشأة بكفر الشيخ

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القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 56  شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 714  شاباً.

وقال الوزير، فى بيان، : إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية  للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وصرف منح لـ 12 عاملا بمبلغ 29 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية  ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يونيو الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية  بالتفتيش على 270 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 101 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 210 منشأت انتهت بتحرير 46 محضر سلامة وصحة مهنية .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر  عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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